La Villa : La Bataille des Couples – Le casting de la saison 2 révélé !

Découvrez le casting intégral de la saison 2 de la Bataille des Couples ! Parmi les candidats, beaucoup de visages connus. Le couple Cloé et Virgil de La Villa des Cœurs Brisés 4. De la même saison, Wafa nous présente Oliver, sa nouvelle moitié. Nani et Fanny de La Villa des Cœurs Brisés 3 sont plus prêtes que jamais. Alex et Olivia, un couple d’influenceurs fera également parti de l’aventure. Mélanie de La Villa des Cœurs Brisés 4 rejoindra cette saison 2 avec son petit copain Vincent. Fidji et Dylan de La Villa des Cœurs Brisés 4 se sont entraînés pendant plusieurs mois pour cette nouvelle aventure ! Maxime et Alizée vont eux aussi rejoindre l’aventure. Bastien de la précédente saison de La Villa des Cœurs Brisés et sa copine Julia répondent présent ! Et pour finir, Oussama et Inès, ancienne candidate de 10 Couples Parfaits saison 2 ! Retrouvez-les bientôt dans la saison 2 de La Villa : la Bataille des Couples.