Le Before - Appréhensions, tensions et confidences, la Villa a déjà commencé !

Les cœurs brisés se sont retrouvés à l’aéroport avant le grand départ pour la République Dominicaine. Plusieurs tensions se sont ressenties du côté des filles tant dit que les garçons étaient déjà surexcités. Une fois arrivés en République Dominicaine, les cœurs brisés s’installent à l’hôtel et les premières confidences se font. Certains cœurs brisés sont très stressés à l’idée de rencontrer Lucie la love coach. Comment la rencontre filles/garçons va-t-elle se passer ? Comment certains cœurs brisés vont gérer les tensions et le stress ? Découvrez en exclusivité Le Before de la Villa 4 sur MYTF1.