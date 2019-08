Beverly et Vivian – Que sont-ils devenus ?

Beverly et Vivian répondent aux questions que tout le monde se pose. Que bilan les deux anciens finalistes tirent-ils de la précédente saison : « C’était très compliqué, aussi bien humainement qu’en couple. On s’est jamais autant disputé ». Qu’ont-ils découvert sur leur personnalité ? Regrettent-ils les décisions qu’ils ont prises ? Quel est leur pire et leur meilleur souvenir : « C’est le fait qu’on ait gagné un pilier et aussi quand on a fêté nos an un, c’était trop mignon ! ». Depuis qu’ils ont quitté l’aventure, Beverly et Vivian ont pour projet d’emménager ensemble ! Ils donneront également des conseils pour les prochains candidats : « Ne faites confiance à personne ! ». Retrouvez-les bientôt dans la saison 2 de La Villa : la Bataille des Couples.