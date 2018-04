Beverly : la fille qui murmurait à l’oreille de Vivian, « Je t’aime »

« J’ai l’impression d’être dans un film » s’affole Beverly en pleine balade équestre avec Vivian. A cheval, au bord de l’eau, sur une plage paradisiaque, Beverly vit un conte de fée à côté de celle qu’elle aime. « Je suis émue de voir une vue pareille », « tu m’as fait le plus beau cadeau » avoue la jeune femme à Vivian. Elle profite de ces instants idylliques, en train de galoper dans l’eau à cheval, pour dévoiler à son cher et tendre tout ce qu’elle ressent. Ou du moins lui dire ce que Vivian attend depuis tant de temps. Et c’est à son oreille que Beverly lui murmure le vrai premier « Je t’aime », « d’amour » précise-t-elle. « Enfin Beverly me dit je t’aime » confie Vivian, tout content, avant de lui avouer « moi aussi, je t’aime, d’amour ». Extrait de l’épisode 89 de la villa des cœurs brisés, diffusé jeudi 12 avril à 19h20 sur TFX.