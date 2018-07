Beverly et Vivian : que pensent-ils l’un de l’autre ?

Beverly et Vivian forment un couple atypique. Avec leurs deux personnalités extraverties et décalées, les amoureux vivent une histoire d’amour mouvementée. Mais malgré quelques écarts de conduite et autres rebondissements, Beverly et Vivian sont fous amoureux. Très fier de « sa femme », le jeune homme adore recevoir des compliments sur son couple. Idem du côté de Beverly. Cette dernière semble être très fière de Vivian, même si le jeune homme a quelques défauts comme ses mauvaises habitudes à table ou encore sa dépendance à son téléphone.