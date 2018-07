Beverly et Vivian : les pronostics des deux candidats

Beverly et Vivian sont connus pour leur franc parler. Ils sont plus déterminés que jamais à remporter la compétition. Mais sont-il prêts à affronter les autres candidats ? C'est le moment pour eux de juger les autres couples. Ils ne conaissent pas Hagda et Tom, mais les craignent déjà. En ce qui concerne Manue et Antonin, ils n'ont pas vraiment peur car ils ne sont pas très sportifs. Tout l'inverse de Jesta et Benoît qui on particpé à Koh-Lanta et sont donc des concurrents de taille pour nos deux amoureux...