Beverly et Vivian testent leur culture générale …

Beverly et Vivian ont décidé de s’affronter intellectuellement grâce à un test de culture générale orchestré par Manue et Antonin. Le but ? Répondre le plus rapidement possible, et, évidemment, avoir la bonne réponse. Quelle est la capitale de l’Italie ? Du Portugal ? De l’Espagne ? Comment s’appelle la chancelière allemande ? Comment est morte Jeanne D’Arc ? Vivian et Beverly surprennent avec des réponses assez… originales ! Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 11 du lundi 30 juillet 2018.