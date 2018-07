Beverly et Vivian : une rencontre inattendue

Entre Beverly et Vivian, ça a commencé par une histoire d'amitié avant de se transformer en amour. Dès leur rencontre, ils ont tissé un lien fort. Puis, au fil des semaines, les deux tourtereaux sont tombés fous amoureux l'un de l'autre dans La Villa des coeurs brisés. Depuis, ils ne se quittent plus et forment l'un des couples les plus emblématiques de la téléréalité. Si les deux amoureux ont mis du temps à mettre en couple, ils sont aujourd'hui plus complices que jamais !