BINGO - Premier date pour Aurélie et c’est le « TOP »

Le premier date d’Aurélie est arrivé et c’est stressée qu’elle rencontre Julien, 32 ans. Soulagement son prétendant semble déjà la connaître « je suis venue ici pour te rencontrer parce que je te suis (sur les réseaux sociaux) et que tu m’as l’air d’une personne très attanche ». Voilà de quoi rassurer la célibataire et entre les deux le courant passe tout de suite, contrairement à ce que craignait Aurélie. Et physiquement Aurélie le trouve «parfait ». Julien lui dévoile ce qu’il attend d’une relation qu’il estime basée sur « la confiance » et pour Aurélie c’est tout pareil ! Julien correspond à tous ses « critères » et elle ne se gêne pas de lui dire. La jeune femme n’a qu’une envie, le revoir à peine le date terminé, « je ne pouvais pas espérer mieux », « j’ai la jauge d’humeur qui vient d’exploser » conclue Aurélie le sourire aux lèvres. Extrait de l’épisode 79 de la villa des cœurs brisés, diffusé le jeudi 29 mars à 19h20 sur TFX.