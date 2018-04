« LE BISOU » - Aurélie et son prétendant Julien, se « jettent à l'eau »

Aurélie a invité Julien a venu profiter d’une soirée Hawaïenne à la villa. Elle est ravie de l’accueillir et de constater que les autres cœurs brisés sont aussi contents qu’elle. Surtout que Julien se prête au jeu et part directement se mettre en tenue, « il ose s’habiller en hawaïen alors qu’il doit être mal à l’aise, je n’aurai pas cru », avoue Aurélie. Il faut dire que sa venue est un peu un « test » pour la jeune femme qui veut s’assurer que Julien, en plus d’être posé et aussi un garçon avec qui elle peut délirer et qui peut se lâcher. Elle lui lance alors un cap ou pas cap, que Julien prend à cœur. Elle le retrouve, toute habillée, chaussures aux pieds, dans la piscine pour le féliciter et le récompenser par un baiser… Extrait de l’épisode 81 de la villa des cœurs brisés, diffusé le lundi 2 avril à 19h20 sur TFX.