« BISOUS LA VILLA » - Adieux déchirants des cœurs brisés à cette Saison 3

C’est l’heure pour nos cœurs brisés de quitter leur chère villa. Valises en main, ils font tous un dernier au revoir à cette maison dans laquelle ils ont passé des moments qu’ils n’oublieront jamais. Pour Manue et Antonin, c’est le chagrin et la reconnaissance qui les emparent mais ils ont aussi hâte de mettre en pratique les conseils de Lucie à l’extérieur. « Je réalise en sortant de cette villa, qu’elle me manque déjà » avoue Manue, très émue. Pour Beverly, Vivian et Julien c’est une page de leurs vies qui se tourne. Premiers arrivés, derniers partis, les trois amis sont les seuls rescapés du début de l’aventure. Pour eux quitter la villa est encore plus difficile mais ils réalisent à quel point ils ressortent grandis et changés. Surtout Julien, « je ne sais pas si mes proches ou mes amis vont me reconnaître, c’est un julien très différent ». « Lucie a changé notre vie » continue Vivian, « si c’était à refaire, on y retournerait les yeux fermés » conclu Antonin. Mais ne vous inquiétez pas, ce n’est pas fini. Rendez-vous très bientôt sur TFX pour une nouvelle saison de la villa des cœurs brisés. STAY TUNED !