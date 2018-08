« Bouff***e ! » - Sébastien insulte Hillary et se met à dos son clan

Jazz, Laurent, Hillary et Sébastien forment le « clan des sunlights » mais entre eux, le courant ne passe plus tellement. Immunisés tous les quatre cette semaine, ces derniers s’offrent une soirée entre couples. Mais pendant le trajet, Sébastien remet le comportement d’Hillary en cause et lui reproche d’être trop « contre lui ». Jazz prend la défense de sa copine, s’emporte à son tour et assure qu’elle ne lui adressera plus la parole… Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h40 sur TFX ! Extrait de l’épisode 13 du mercredi 1er août 2018.