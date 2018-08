« Bravo Vivian » : L’entente de Jazz et Vivian surprend tout le monde

La réussite de Vivian et Jazz lors de l’épreuve Aréna surprend tous les couples. « Vivian a envoyé du steack » balance, en toute quiétude, Steven. « Vivian n’est pas très bon avec Beverly, il est plus fort avec Jazz » en rigole Vincent, avant de rajouter « faut que tu quittes Beverly et que tu te mettes avec Jazz ». Et Vivian, à défaut d’avoir gagné l’épreuve, est content d’avoir « marquer des points auprès de Jazz ». « Si un jour, Beverly me quitte, je peux essayer de draguer Jazz » continue Vivian. Mais la bonne ambiance est de courte durée quand Sébastien tente de déstabiliser le « clan des 6 »… Extrait de l’épisode 13 de La Villa, La Bataille des Couples, diffusé mercredi 1 aout à 18h30 sur TFX.