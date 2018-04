BYE BYE - Adrien et Elsa disent au revoir aux cœurs brisés

Il est l’heure pour Elsa et Adrien de quitter la villa des cœurs brisés. Ils avaient intégré l’aventure pour aider les couples présents dans la villa et leur montrer qu’un « couple de télé » peut durer même à l’extérieur. Manue et Antonin ont été particulièrement touchés par leur venue, le couple se sentant plus proche d’eux que les autres couples dans la villa. Pour les remercier, Vivian leur donne deux de ses bracelets de coaching, en souvenir des moments passés dans la villa. Extrait de l’épisode 85 de la villa des cœurs brisés, diffusé le vendredi 6 avril à 19h20 sur TFX.