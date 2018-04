« C’EST TERMINÉ » - Manue et Antonin, pas prêts à pardonner Vivian

Grosse soirée disco à la villa, Beverly s’éclate sur « le dancefloor » mais seulement Vivian n’est pas de la party… Après son clash en début de journée avec Manue et Antonin, il a préféré s’isoler et passer la soirée dans sa chambre. Manue de son côté n’arrive pas non plus à profiter, « ce soir j’ai pas le cœur à faire la fête ». Triste et déçue d’avoir « perdu un ami », elle se confie à Antonin. Ce qui est sûr, ni lui ni elle, ne retourneront vers Vivian, et sur ce point Antonin ne rigole pas ! Beverly tente d’aller plaider la cause de Vivian et surtout estomper sa culpabilité qui la ronge, elle a l’impression d’être responsable de cette dispute et ça Manue le comprend. Beverly tente d’apaiser les tensions mais ça semble mal barré…