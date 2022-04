Cassandra brisée par les tromperies de son ex

Cette première cérémonie des bracelets est l’occasion pour Lucie de revenir avec Cassandra sur sa problématique et de lui souhaiter la bienvenue. La jeune Coeur Brisée revient sur sa problématique et sur comment s’est terminée sa précédente relation. Lorsqu’elle évoque son ex avec qui elle a partagé la même aventure l’année dernière, la jeune femme craque. Elle avoue à Lucie que s’il ne l’avait pas quitté, elle serait encore avec lui. Heureusement elle peut compter sur Giovanni qui le réconforte tout de suite. Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 17.