Cassandra, jalouse de Léana, fond en larmes

Léana et Théo sont très proches. Les deux cœurs brisés sont très tactiles l’un envers l’autre. Une proximité qui dérange Cassandra. La jeune femme n’hésite pas à leur dire. La situation devient donc froide et distante entre le jeune couple. Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du lundi 09 mars 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.