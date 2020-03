Cassandra s’effondre dans l’épisode 81 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 81 de La Villa des Cœurs Brisés, nouvelle embrouille entre Virginie et Nicolo. Théo parle à Lucie de sa relation avec Cassandra. Léana se rapproche de Théo. Les cœurs brisés font leurs valises et quittent Playa del Carmen. Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du jeudi 12 mars 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.