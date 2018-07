Cassandra et Steven : que pensent-ils l’un de l’autre ?

Entre Cassandra et Steven, l’amour est au rendez-vous. Ils sont fiers d’être ensemble et ne s’en cachent pas. Même si les deux amoureux reconnaissent volontiers qu’ils sont agacés par certains détails, ils s’entendent à merveille. Alors qu’ils vivent ensemble depuis plus d’un an et demi, ils s’attirent toujours comme des aimants. Ce qui agace le plus Cassandra, c’est le foot. Steven semble accro à la discipline. Mais que la jeune femme se rassure, le beau brun semble prêt à tout pour lui faire plaisir. Pas de doute qu’il mettra un frein à sa passion pour sa belle !