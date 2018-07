La bataille des couples : Cassandra et Steven veulent jouer sur les faiblesses de leurs adversaires

Cassandra et Steven décident de faire le point sur les équipes qu’ils vont devoir affronter dans la Villa pour espérer remporter l’aventure. Le couple jauge les forces en présence et tentent de savoir ceux qu’ils pensent pouvoir devenir leurs amis et ceux dont ils doivent se méfier. Les deux amoureux se méfient déjà d’Antonin et Manue qu’ils voient comme leurs « concurrents directs ». Ils craignent leur détermination à toute épreuve. Jesta et Benoît sont également dans leur ligne de mire, il faut dire que les exploits de ces derniers sur Koh-Lanta font peur à tous les couples de la Villa. Cela peut paraître surprenant mais Cassandra et Steven se méfient également de Beverly et Vivian parce qu’ils pensent que malgré leur côté « rigolo », ils peuvent surprendre. En revanche, Cassandra et Steven affirment ne pas du tout craindre Hillary et Sébastien, ainsi que Jazz et Laurent. Ils sont certains que ces deux couples vont plutôt jouer la carte de la stratégie. Cassandra et Steven ont, eux, aussi leur stratégie : ils ont l’intention d’observer un à un leurs adversaires afin de déceler leurs faiblesses. Mais ils comptent surtout sur leur mental et leur « bonne étoile ».