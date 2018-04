CASTING INÉDIT - Qui seront les nouveaux coeurs brisés de la Saison 4 ?

La Villa, Saison 3, c’est fini, mais ne vous inquiétez pas une nouvelle saison de La Villa des Cœurs Brisés revient bientôt sur TFX. Et pour ne pas vous laissez sur votre fin, on vous a réservé une petite surprise. En exclusivité sur MYTF1, c’est déjà l’occasion de faire la connaissance de 15 nouveaux candidats de téléréalité à la recherche de l’amour, ou du moins de conseils pour le trouver. Ils sont beaux, jeunes mais surtout célibataires. Aidés par Lucie Mariotti, la love coach, ils vont réapprendre à se reconstruire et réparer leurs cœurs brisés. Tous espèrent trouver enfin l’amour, le VRAI ! Et pour cette quatrième saison, on retrouve sur la ligne de départ, sept garçons et huit filles prêts à tenter l’expérience et à vivre une aventure dont ils ressortiront grandis. Du côté des filles, Sarah Lopez (SS10), Mélanie Dédigama (SS10), Jelena (Les marseillais VS le reste du monde,Tattoo Cover), Jennyfer (The Island), Julia Parades (Friends Trip), Cloé (Les Marseillais), Loana (Candidate emblématique du Loft Story) et notre chère Beverly (La Villa 3). Chez les garçons, on retrouve, Ilan (10 couples parfaits), Virgil Pignon (Les marseillais VS le reste du monde), Jordan (Les Ch'tis), Vincent Shogun (Les Ch'tis), Matthieu (Les Marseillais), Bastien (Koh-Lanta Cambodge) et Julien Guirado (SS7, La Villa 2). Alors soyez-prêts parce que la Villa des Cœurs Brisés, Saison 4, revient bientôt sur TFX.