CEREMONIE DES BRACELETS - Quel duo a quitté l’aventure ?

Pour cette deuxième cérémonie des bracelets, le destin et de Tom et Hadga est entre les mains des autres candidats. Et pour cause, le duo leur a demandé de voter contre eux afin qu’ils quittent l’aventure. Mais leurs alliés sont perdus. « Tom nous demande l’impensable », lâche Antonin.Sur le banc des nominés, on retrouve donc le binôme Tom/Hadga, mais aussi Virginie/Vincent et Jazz/Laurent. Leur décision va-t-elle être respectée ? Regardez ! Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 11 du lundi 30 juillet 2018.