CEREMONIE - Coup de thêatre dans La Bataille des Couples

C’est l’heure de la deuxième cérémonie de l’aventure. Les couples doivent voter pour éliminer Mélanie/Vincent, Oussama/Inès ou Antho/Emma. Antho tente de régler ses comptes avec Oussama et plaide sa cause. Ce qui a l’air de bien fonctionné. Qui va être le couple éliminé aujourd’hui ? Extrait de l’émission La Bataille des Couples du vendredi 6 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.