CEREMONIE - Qui est le premier couple à quitter La Bataille des Couples ?

C’est l’heure de la première cérémonie des bracelets pour les 10 couples de la saison 2 de La Bataille des Couples. Inès et Oussama ont un rôle crucial pour cette cérémonie puisque c’est eux qui sont en mesure de choisir le sort de Fidji et Dylan. L’équipe des oranges vont-ils partir ? Extrait de l’émission La Bataille des Couples du vendredi 30 août 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.