Charlotte demande à Kévin de quitter la villa

Pour leur première rencontre Charlotte et Kévin ont vécu un date de 24h. Au premier abord, le feeling était bon et les deux célibataires se sont tout de suite plu. Mais lorsqu’ils se sont retrouvés au dîner, Kévin avait changé du tout au tout. Ce comportement a totalement refroidi Charlotte. La jeune femme a tout de suite eu un blocage. Il est temps pour elle de lui demander de partir et encore une fois la réaction de Kévin la déçoit énormément et la réconforte dans son choix. Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 19.