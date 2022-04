Charlotte vit un dîner catastrophique avec Kévin

Pour se changer les idées et digérer le rapprochement de Giovanni et Cassandra, Charlotte a demandé de l’aide à la Love Team. Elle a donc la chance de vivre un date de 24h avec un célibataire dans un hôtel magnifique loin de la villa. Là où la première rencontre fût géniale, le dîner était une vraie catastrophe pour Charlotte. Elle a trouvé Kévin complètement différent et s’est tout de suite braqué. La nuit va-t-elle lui porter conseil ? Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 15.