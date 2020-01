CHOC- Adrien drague la prétendante de Thomas !

Cassie rejoint les cœurs brisés lors de leur soirée. Adrien aime bien le physique de la jeune femme. Un jeu de regard s’installe vite entre Cassie et Adrien… Cassie fait une révélation et Thomas est déçu du comportement de la jeune femme. Lola, elle, voit rouge… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mercredi 15 janvier 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.