Adrien rejoint Lola dans la nuit… Et c’est propice au rapprochement pour les deux cœurs brisés ! Lola et Adrien dorment ensemble et se rapprochent. Une proximité qui n’échappe pas aux autres cœurs brisés ! Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mardi 14 janvier 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.