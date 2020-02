Lors d’une soirée, Ahmed décide de dire toute la vérité et cela devant tous les cœurs brisés. Il avoue donc qu’il a déjà embrassé Léana ! Et preuve à l’appui : Ahmed a une vidéo… Tout ce que Sarah redoutait arrive... La jeune femme tombe de haut ! Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du vendredi 14 février 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.