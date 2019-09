CHOC - Antho TRAHIT Emma pour Dylan

Sans grande surprise, Fidji et Dylan sont éliminés de La Bataille des Couples pour la deuxième fois. Seulement, Antho s’apprête à faire une annonce qui va bouleverser son aventure et celle d’Emma. Comment la jeune femme va-t-elle réagir ? Extrait de l’émission La Bataille des Couples du vendredi 20 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.