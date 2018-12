CHOC : Bastien bouleversé va-t-il quitter l'aventure ?

Bastien est totalement perdu suite à son coaching avec Lucie. Il décide de lui envoyer un message pour mettre sa situation au clair avec elle. Lucie revient à la villa et elle propose à Bastien trois solutions à son mal-être. Seulement, ces solutions ne sont pas forcément positives. Ses amis Cloé et Matthieu sont inquiets, ils voient que Bastien n’est pas à sa place ici. Le marseillais va-t-il quitter l’aventure ou va-t-il rester et faire face à son passé ? Extrait de l’épisode 6 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h35 sur TFX.