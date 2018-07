CHOC - Hagda découvre que Tom est en couple avec une autre fille

Hagda vient de faire une terrible découverte. En regardant dans le portable de son chéri, Tom, elle est tombée sur une conversation entre lui, et une autre fille. Cette dernière se sent trahie. « Je me suis rendue compte qu’avant de venir ici, il était en couple avec une autre fille à Nice », confie-t-elle à Beverly et Virginie. Il y a quelques mois, Tom avait déjà trompé Hagda avec une autre femme... Va-t-elle réussir à pardonner les infidélités de Tom ? Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 7 du mardi 24 juillet 2018.