CHOC – Julie manque de respect à Hugo avec Antoine

Les cœurs brisés jugent Antoine sur le fait qu’il fuit en amour. Julie s’implique beaucoup lors de ce débat. Et surtout, beaucoup trop du point de vue d’Hugo. Celui-ci décide de régler ses comptes avec sa petite amie. Et, Sarah s’en mêle ! Tous les cœurs brisés sont d’accord : Julie manque de respect à Hugo ! Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du lundi 13 janvier 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.