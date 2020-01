CHOC - L’ex d’un candidat débarque et lui lâche une bombe

Kevin a rendez-vous au patio… Molie, son ancienne petite-amie est là pour lui ! Elle lui annonce ne plus être en couple avec Enzo (Ile de la Tentation). Elle a traversé l’océan pour demander )à Kevin une nouvelle chance et profiter des conseils de Lucie. Comment le jeune homme va-t-il réagir ? Acceptera-t-il de donner une chance supplémentaire à Molie ? Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mardi 23 janvier 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.