CHOC - Mélanie lance l’ultime Cap ou pas à Cap à Fanny : « ON PART ? »

Fanny et Mélanie viennent de rentrer du tatoueur et dévoilent aux autres cœurs brisés leur tatouage en commun. Après ça Mélanie a un ultime « cap ou pas cap » a lancé à Fanny : « cap de partir avec moi maintenant ?». Les habitants sont sous le CHOC et Fanny aussi. Elle n’hésite pas à répondre « CAP » ! C’est avec beaucoup d’émotion que tous les cœurs brisés enlacent les deux jeunes femmes pour un gros câlin collectif. Manue lance : « Mais vous allez nous manquer ! ». Extrait de l’épisode 83 de la villa des cœurs brisés, diffusé le mercredi 4 avril à 19h20 sur TFX.