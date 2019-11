Fanny et Nani rejoignent Lucie pour un nouveau coaching. Lors de celui-ci, Nani doit livrer toutes ces peurs et Fanny doit évoquer ce que ça implique dans leur couple. Nani ne supportera pas les mots de Fanny et craque en plein coaching ... Extrait de l’émission La Bataille des Couples mercredi 06 novembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Christophe Beaugrand