CHOC : « Je suis à bout » un cœur brisé quitte la table ronde

Vincent est le premier à présenter sa problématique à Lucie. Le jeune homme est célibataire depuis 175 jours et sa problématique est « je m’oublie en amour ». Il explique que par amour, il a tendance à « trop donner » et qu’on ne lui rend pas forcément. Petit à petit Vincent se dévoile et les larmes montent. Jelena son ex écoute Vincent d’un air attentif. Lucie rebondie sur une phrase « tu es passé de je m’oublie en amour à je ne suis pas heureux ». Suite à cette phrase Vincent est chamboulé « tu me mets le doute Lucie ». Débordé par ses émotions Vincent décide de quitter la table ronde. A son retour il décide de régler ses comptes avec son ex petit amie Jelena. Qu’a-t-il à lui reprocher ? Extrait de l’épisode 1 de la Villa des Cœurs Brisés saison 4 diffusé à 18h35 sur TFX.