CHOC : Un cœur brisé quitte la villa ! 😲

Les cœurs brisés sont inquiets. L’un d’entre eux ne se sent pas à sa place dans l’aventure. En effet, le jeune homme a très mal vécu son premier coaching avec Lucie. Avec une problématique assez complexe « je n’ai confiance en personne », le défi était de taille. Finalement, Lucie lui pose un ultimatum et il décide de partir de l’aventure. « Ce n’est pas le bon moment pour moi de me livrer » confie-t-il. Extrait de l’épisode 7 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h40 sur TFX.