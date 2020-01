Après la dispute de Rym et Vincent, Lucie leur a conseillé de prendre des distances. Le couple s’efforce donc à rester éloigné. Un froid et des tensions s’installent donc entre eux… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du jeudi 30 janvier 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.