Les deux clans vont-ils se réconcilier dans l’épisode 9 de la Bataille ?

Dans l’épisode 9 de « La villa, la bataille des couples », les deux clans se retrouvent pour une activité nautique. Jazz, Laurent, Hillary et Sébastien se retrouvent à rire avec deux duos du « clan des 6 » : Beverly, Vivian, Jesta et Benoît. « Le groupe qu’on est, c’est un méchant groupe. Mais on se rend compte qu’on aurait pu vraiment s’entendre », confie Jazz, à sa plus grande surprise. Les « sunlights » et les autres habitants sont-ils sur le chemin de la réconciliation ? Affaire à suivre. Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 8 du mercredi 25 juillet 2018.