Depuis quelques jours, Julie et Thomas se rapprochent. Antoine se méfie du comportement de la jeune femme et doute de l’honnêteté de Julie. Il en fait part à Thomas. Celui-ci répète tout à Julie… Comment va réagir Julie ? Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mercredi 04 décembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.