Alors que Rym et Vincent sont en plein rendez-vous, Astrid décide d’appeler Vincent car elle se sent seule… Sauf que le moment est mal choisi et la situation énerve Rym... Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du jeudi 02 janvier 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.