CLASH - Ça part trop loin entre Oussama et Alex

Après la cérémonie des bracelets, les couples se retrouvent dans la villa pour débriefer. Finalement Antho et Emma ne partent pas de l’aventure. Oussama se retrouve coincé entre son pacte avec Oliver et son amitié avec Alex. Le jeune homme n’arrive pas à faire de choix ce qui énerve très fortement Alex ! Extrait de l’émission La Bataille des Couples du lundi 9 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.