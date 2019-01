Virgil présente les cœurs brisés à Inès et profite du moment pour glisser à Ines que Cloé n’est pas son ex. Les propos du jeune homme mettent la jeune femme en colère. Pour elle, Virgil ne l’a respecte pas. Cloé décide de s’isoler et ne veut plus entendre parler de Virgil. Le jeune homme est totalement perdu, il ne sait plus comment gérer la situation. Extrait de l’épisode 29 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.