CLASH : le défi de Mélanie et Julien tourne mal !

Mélanie et Julien se sont lancés des défis, Mélanie doit draguer Illan et Julien, Julia. Seulement, Mélanie s’est rendue compte que Julia rentrait dans le jeu de Julien. Elle décide d’aller expliquer son petit jeu à Julia. Seulement, Julia très furieuse ne comprend pas son attitude. Sarah à son tour décide de s’en mêler et tout le monde hausse le ton. Extrait de l’épisode 7 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h40 sur TFX.