CLASH - Dylan explose : “Je passe pour un con**** à cause de Miss Monde”

Dylan est heureux de voir débarquer son pote ! Et il n’est pas au bout de ses surprises quand tous les coeurs brisés arrivent. Mais Julien tient à être franc avec son ami. S’ils sont tous présents ce soir, c’est parce que Mélanie a envoyé un appel à l’aide. “Et moi, je passe pour le con**** qui l’a forcée à venir ?” balance Dylan. “C’est ce qu’on a compris du sms,” avoue Jordan. Dylan s’énerve et prévient Mélanie : “Faut qu’elle arrête de se faire des films ! Au jour d’aujourd’hui, je ne lui adresse plus un seul mot”. Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.