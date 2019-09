CLASH - Dylan s'emporte face à Maxime !

Pendant la cérémonie des bracelets, Maxime explique qu’il ne pourra jamais mentir face aux autres couples. Dylan rigole et ne croit pas un seul mot de ce que Maxime lui dit. Le ton monte entre les deux hommes et Dylan s’emporte violemment contre Maxime. ? Extrait de l’émission La Bataille des Couples du vendredi 13 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.