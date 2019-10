CLASH - Enième dispute entre Cloé et Wafa !

Alors que Mélanie et Virgil viennent de s’expliquer, Wafa donne son point de vue sur la situation… Cloé vit ça pour de l’acharnement et hausse le ton. Virgil prend la défense de sa petite-amie et Mélanie est obligée d’intervenir avant que la situation ne dégénère. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du lundi 14 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Christophe Beaugrand