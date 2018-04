CLASH - Entre Manue et Vivian , « le pardon est encore loin »

Vivian prend à part Manue pour enfin discuter avec elle depuis leur gros CLASH. Manue est réticente « je n’ai aucune envie de l’écouter » mais accepte quand même d’entendre ce que Vivian a à lui dire. Il lui explique ce qu’il n’a pas apprécié, « Antonin qui va voir Beverly pour lui dire, Vivian ne t’aime pas. » Manue le stop tout de suite, « on ne parle pas de Beverly et toi, on parle de notre amitié ». Manue veut couper court à la conversation, considérant qu’il ne l’écoute pas parler et qu’ils ne sont plus « sur la même longueur d’onde ». « Une amitié est brisée » avoue Manue. « Elle n’essaie même d’arranger les choses » constate Vivian, attristé par cette confrontation, qui finalement n’aura servie qu’à les éloigner un peu plus…Extrait de l’épisode 85 de la villa des cœurs brisés, diffusé Vendredi 6 avril, à 19h20 sur TFX.