CLASH - Julia / Bastien seuls contre TOUS !

Fin de cérémonie pour les couples de la villa, Cloé et Virgil souhaitent régler leurs comptes avec Julia et Bastien. Mais ce n’est pas tout, puisque Nani décide de sortir « sa bombe » à propos de l’équipe noire. Bastien et Julia se retrouvent seuls contre tous. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du lundi 30 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

